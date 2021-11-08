В ЖК Лебединый создали второй самый большой мурал в Европе

В Киеве на фасаде Лебединого появился новый мурал, привлекающий внимание ярким изображением. Огромные муралы, украшающие фасады дома, стали визитной карточкой этого жилого комплекса. Именно поэтому компания-девелопер Perfect Group совместно с брендом-партнером Farbmann Украина решила продолжить приятную традицию.

Три месяца назад был объявлен конкурс на лучшую идею мурала, который украсит фасад дома № 3. Тема конкурса – 30-я годовщина независимости Украины и семейные ценности. Художники изобразили свое видение Украины, вдохновение красотой и радость празднования годовщины независимости. Поэтому это знаковое событие не только для Киева, но и для Украины.

Жюри и активное сообщество в соцсетях выбрало победителя, отделочные работы провели — стенопись уже готова и поражает размерами и яркими красками!

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Все три мурала в ЖК Лебединый созданы продукцией бренда фасадных и лакокрасочных материалов Farbmann Украина. Благодаря качественным краскам муралы будут радовать жителей района и украшать дома десятки лет.

Мы продолжили сотрудничество с Farbmann — брендом лакокрасочных и фасадных материалов, ведь были уверены в исключительном качестве продукции, долговечности, высоких стандартах работы и широкой цветовой палитре. Продукция бренда имеет международную сертификацию и экологически безопасна, что очень важно для жилого дома.

По условиям конкурсного отбора, всем желающим предложили создать сюжет и стилистику стенописи для дома №3.

Эскизы по теме были посвящены семейным ценностям и 30-летию независимости Украины. Патриотические мотивы и традиционная символика прослеживались во всех работах конкурсного отбора.

Новый мурал на фасаде Лебединого привлекает яркими желто-голубыми шариками, которые держат в руках радостные малыши: мальчик и девочка. Они бегут по зеленой лужайке и улыбаются.

Именно таким художник видит независимое государство, где одна из ее главных ценностей – семья и ребенок.

Сначала жюри выбрало 10 работ финалистов: художников и иллюстраторов. Выбор был нелегким, но полон творческих волнений!

Новый мурал удачно дополнил два предыдущих: дом №2 украшают лебеди, а на торце дома №3 изображена мать с младенцем.

Стенопись "Материнство" на фасаде 25-этажного дома на Харьковской попала в Книгу рекордов как высший живописный мурал в Европе. Его высота составляет 78 метров, а общая площадь – 1155 квадратных метра.

Поскольку для конкурса муралов также выбрали фасад 25-этажки, компания поставила амбициозную цель создать вторую самую высокую стенопись.

Муралы и уличное искусство (стрит-арт) придают новые черты, яркие акценты городам, воплощают свободу и эстетику.

Стенописи на фасадах отражают взгляды и ценности и на чувственном уровне несут определенный смысл. Муралы Лебединого отражают главные ценности компании — семья, любовь к Украине, стремление к миру и согласию, улучшение мира.