В Украине планируют реформировать систему привлечения иностранцев к военной службе: Буданов рассказал подробности

В Украине планируют реформировать систему привлечения иностранцев к военной службе и создать единый координационный центр рекрутинга. Этот орган будет заниматься поиском, отбором, проверкой и транспортировкой добровольцев, а также их сопровождением во время службы.

Видео дня

О необходимости изменений заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Он провел совещание с военными и парламентариями по такой реформе.

Кирилл Буданов отметил, что нынешняя система является распыленной и требует централизации для более эффективного привлечения иностранцев к военной службе по контракту в рядах Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии.

Единый центр рекрутинга

Во время совещания участники пришли к выводу, что Украине необходимо создать единый центр, который будет отвечать за полный цикл работы с иностранными добровольцами. Речь идет об отборе кандидатов, логистике, подготовке, коммуникации и сопровождении во время службы.

"Давно назрело решение – и коллеги с этим согласились, – что стране нужен единый центр по рекрутингу иностранцев. Этот орган обеспечит полный цикл сопровождения: от отбора и логистики до профессиональной подготовки, коммуникации и сопровождения на службе", – отметил глава ОП.

Буданов отметил, что сейчас процессы рекрутинга, оценки пригодности и подготовки контрактников из разных стран осуществляют различные структуры, что затрудняет координацию, контроль и обеспечение военных. Именно поэтому централизация должна устранить бюрократические и логистические препятствия.

Условия службы и дальнейшие шаги

Участники совещания также обсудили условия службы иностранцев, которые уже воюют на стороне Украины, и возможности продолжения рекрутинга. Подчеркивается, что привлечение добровольцев осуществляется с соблюдением норм международного гуманитарного права и украинского законодательства.

По словам Буданова, стороны договорились до конца мая разработать механизм создания соответствующего подразделения в структуре Министерства обороны, а также подготовить комплексную программу рекрутинга и необходимые законодательные изменения.

"Мы благодарны и ценим каждого добровольца, который стал на защиту Украины, и должны устранить все бюрократические и логистические преграды в этом важном деле", – подчеркнул руководитель Офиса президента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!