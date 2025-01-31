В школе Киева произошел конфликт между учеником и учителем: делом заинтересовалась полиция. Фото и видео

В одной из школ Киева произошел конфликт между учеником и учителем, который чуть не перерос в драку. В настоящее время информацию об инциденте в образовательном учреждении проверяют сотрудники полиции.

Видео дня

Об этом говорится в Telegram-канале "Полиция Киева", 31 января. Правоохранители общаются с учителями и детьми.

"Инспекторы ювенальной превенции проверяют информацию о конфликте между учеником и учителем в помещении столичной школы. Видео с инцидентом было обнародовано сегодня в нескольких телеграмм-каналах", – говорится в сообщении.

В частности, в помещении школы находятся правоохранители, которые общаются с администрацией школы и детьми.

В свою очередь, Telegram-канал "Киевский Движ" обнародовал кадры ссоры между учителем и учеником. На кадрах видно, как учитель на повышенных тонах разговаривает со школьником и толкает его. В ответ ученик тоже начинает толкотню с педагогом.

"Жестокие разборки преподавателя и школьника в одной из столичных школ. Предварительно тип громко слушал музыку, не реагируя на замечания. Все это медленно переросло в спор", – написано в сообщении.

Напомним, 19 декабря стало известно, что в лицее Винницы отец одной из учениц сломал нос учителю физкультуры. Конфликт между ними начался якобы из-за того, что учитель оскорбил дочь мужчины. Очевидцы сообщают, что словесная перепалка между мужчиной и педагогом переросла в потасовку.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2024 года в Лукашевском лицее в Винницкой области начался скандал. Мама ученика 6 класса заявила, что директор избил ее сына резкой, и написала заявление в полицию. В свою очередь, директор свою вину возразил и сказал, что за этим конфликтом стоит один из жителей села.

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