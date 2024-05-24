Директор школы, которого обвинили в избиении школьника лозиной, говорит, что ему мстят: продолжение скандала в Винницкой области

В Лукашевском лицее в Винницкой области разразился скандал. Мама шестиклассника заявила, что директор побил ее сына лозиной, и написала заявление в полицию. Директор свою вину отрицает и считает, что за этим конфликтом стоит один из жителей села.

Подробнее об этом инциденте в школе – в материале OBOZ.UA.

Сломал ветку и бил по ногам

В Лукашевском лицее в Винницкой области 13-летний ученик 6 класса Андрей Крамаренко обвинил директора Виталия Муравского в том, что он избил его резкой.

По словам школьника, его изгнали с урока географии, и он сидел в кустах во дворе школы. Там его увидел директор, позвал, выломал ветку из куста, ударил по ногам и отправил на урок. Дома вечером Андрей рассказал о случившемся матери и показал следы от удара.

Мальчик пожаловался, что ему было больно и у него даже слезы потекли, когда он вошел в школу.

Учительница географии Любовь Богатова, которая и изгнала Андрея за то, что он мешал проводить урок и показал ей язык, написала директору докладную, в которой сообщила, что этот ученик на ее уроках нарушает дисциплину, ведет себя неадекватно, не имеет учебника и тетради.

Директор считает, что ему мстят

Директор лицея в разговоре с OBOZ.UA свою вину отрицает, говорит, что подростка не избивал. И уверяет, что за конфликтом стоит один из жителей села Руслан С., ранее имевший проблемы с законом. Мол, сейчас он якобы помогает матери мальчика обращаться к СМИ, чтобы обнародовать эту вымышленную историю. Теперь уже два телеканала побывали в школе, а Руслан находился в автомобиле неподалеку и наблюдал.

Хотя на самом деле о скандале мы прочли на странице Родители SOS в Facebook.

По словам директора, семья ребенка неблагополучная, мать якобы злоупотребляет алкоголем и часто гостит у родственников этого мужчины. Отец мальчика воюет на фронте.

"Мы как-то с учителями хотели проверить условия жизни в семье ученика, они там неудовлетворительны, возможно, это тоже им не понравилось", – говорит директор.

В чем причина этого конфликта, директор четко не говорит. Но намекает, что возможно кто-то хотел, чтобы он "что-то взял и пришел к ним".

Работают две комиссии

В отделе образования Липовецкого территориального общества OBOZ.UA рассказали, что сейчас работают две комиссии. Одна создана отделом образования. Она уже выезжала на место, брала объяснения у матери ученика, директора, учителей. По предварительным данным, факты не подтвердились.

Вторая комиссия создана городским советом. Ее члены тоже выезжали в школу, общались с мамой, с учителями, эта комиссия до сих пор работает.

Директор работает в школе уже 23 года, и никаких подобных инцидентов не случалось, характеристики положительные, он справляется со своими должностными обязанностями. На время расследования от обязанностей он не отстранен.

Также в комиссии отмечают, что семья ученика состоит на учете службы по делам детей как находящаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

В полиции говорят, что выдали подростку направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, а также по заявлению мамы открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины – нанесение легких телесных повреждений. Виновному грозит штраф в размере 850 грн, или 200 часов общественных работ, или до одного года лишения свободы.