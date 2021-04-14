В сети показали последствия поджогов травы на Киевщине. Видео

На территории Киевской области, не смотря на многочисленные предупреждения спасателей, люди продолжают сжигать сухую траву.

На видео, снятом Романом Тимошевским, видно, что в результате подпалов огнем были уничтожены большие территории на Киевщины (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Отметим, в Киеве и области с наступлением тепла постоянно фиксируют случаи возгорания травяного настила.

Пожарные постоянно фиксируют случаи подпала травяного настила. Скриншот из видео

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины, в среду, 14 апреля пожарные потушили подпал травы на одной из улиц в селе Лукьяновка.

Кроме того, 13 апреля спасатели ликвидировали возгорание травяного настила на площади 1 гектар в Таращанском районе. Аналогичный случай произошел 10 марта в городе Фастов Киевской области.

Добавим, что из-за поджогов сухой травы в огне погибают полезные насекомые, которые зимуют в верхних слоях почвы, животные и птицы. Пожары существенно загрязняют атмосферный воздух, поэтому страдают и люди.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева 10 марта произошло возгорание травы на улице Северная, 8.