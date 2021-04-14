У мережі показали наслідки підпалів трави на Київщині. Відео

На території Київської області, незважаючи на численні попередження рятувальників, люди продовжують спалювати суху траву.

На відео, знятому Романом Тимошевським, видно, що внаслідок підпалів вогнем були знищені великі території на Київщині (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначимо, в Києві та області з настанням тепла постійно фіксують випадки загоряння трав'яного настилу.

Пожежники постійно фіксують випадки підпалу трав'яного настилу. Скриншот із відео

Як повідомили в пресслужбі ДСНС Київщини, в середу, 14 квітня, пожежники загасили підпал трави на одній із вулиць у селі Лук'янівка.

Крім того, 13 квітня рятувальники ліквідували загоряння трав'яного настилу на площі 1 гектар у Таращанському районі. Аналогічний випадок стався 10 березня в місті Фастів Київської області.

Додамо, що через підпали сухої трави у вогні гинуть корисні комахи, які зимують у верхніх шарах ґрунту, тварини та птахи. Пожежі істотно забруднюють атмосферне повітря, тому страждають і люди.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Оболонському районі Києва 10 березня стався спалах трави на вулиці Північній, 8.