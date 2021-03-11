В спальном районе Киева горела трава
В Оболонском районе Киева днем, 10 марта, произошло возгорание травы на улице Северная, 8.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Киеве, пожар возник на территории 300 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, причины его возникновения устанавливаются.
Добавим, что аналогичный случай возгорания травяного настила и камыша произошел 10 марта в городе Фастов Киевской области.
Огнем была охвачена территория на площади 100 квадратных метров. В результате происшествия, также никто не пострадал.
Отметим, что в Шевченковском районе Киева днем в воскресенье, 7 февраля, вспыхнул сильный пожар в кафе "Бистро", расположенного в здании по улице Ивана Франко, 27/31.
Возгорание возникло в 5-этажном жилом доме на цокольном этаже в заведении общественного питания, в частности, на кухне..
Во время тушения спасатели вывели 6 человек на безопасное расстояние. Жертв и пострадавших нет, а ее причины устанавливаются.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в частном доме в пристроенной бане во время пожара погибли три человека.