В спальном районе Киева горела трава

В Оболонском районе Киева днем, 10 марта, произошло возгорание травы на улице Северная, 8.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Киеве, пожар возник на территории 300 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, причины его возникновения устанавливаются.

Добавим, что аналогичный случай возгорания травяного настила и камыша произошел 10 марта в городе Фастов Киевской области.

Огнем была охвачена территория на площади 100 квадратных метров. В результате происшествия, также никто не пострадал.

Отметим, что в Шевченковском районе Киева днем в воскресенье, 7 февраля, вспыхнул сильный пожар в кафе "Бистро", расположенного в здании по улице Ивана Франко, 27/31.

Возгорание возникло в 5-этажном жилом доме на цокольном этаже в заведении общественного питания, в частности, на кухне..

Во время тушения спасатели вывели 6 человек на безопасное расстояние. Жертв и пострадавших нет, а ее причины устанавливаются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в частном доме в пристроенной бане во время пожара погибли три человека.