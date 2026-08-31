"В первую очередь – безопасность людей": в Киеве хотят изменить комендантский час и объявлять тревогу по-новому

В Киеве планируют изменить режим комендантского часа и ввести новый порядок объявления воздушной тревоги. В частности, также планируются новые меры по организации работы транспорта и логистики во время длительных воздушных тревог.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Николай Калашник. По этому поводу он провел совещание с руководством Укрзалізниці во главе с Александром Перцовским, КМВА и военным командованием.

"В первую очередь – безопасность людей. В то же время мы должны обеспечить стабильное движение поездов, соединяющих всю страну. Укрзалізниця продолжает развивать системы мониторинга угроз и реагирования в координации с военными", – сообщил министр.

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Новые решения от Мининфраструктуры

Кроме того, прорабатываются вопросы круглосуточной работы вокзалов, распределения поездов и пассажиров, а также предотвращения одновременного прибытия на смежные платформы.

Также в Мининфраструктуры планируют сократить время посадки и высадки в поезда, в том числе благодаря упрощению контроля в случае повышенной угрозы.

"Отдельно работаем над дифференцированной системой оповещения в зависимости от типа угрозы и изменением режима комендантского часа в Киеве и области. Это необходимо для логистики, передвижения людей и работы экономики", – сказал Калашник и добавил, что завтра по инициативе премьер-министра Сергея Корецкого ведомство представит наработанные предложения.

Все решения, как добавил Калашник – после согласования с военными.

Напомним, ранее об изменении комендантского часа заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Он заявил, что Украина, её экономика и критическая инфраструктура должны адаптироваться к новой тактике российских атак, поэтому власти планируют пересмотреть подходы к комендантскому часу и доступу граждан к оперативной информации об воздушных угрозах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 27 августа воздушную тревогу объявляли 13 раз. По данным официального проекта "Карта воздушных тревог Украины", общая продолжительность тревог в столице составила 14 часов 46 минут.

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