В Киеве 27 августа воздушную тревогу объявляли 12 раз. По данным официального проекта "Карта воздушных тревог Украины", общая продолжительность тревог в столице составила 12 часов 17 минут.

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Воздушные силы ВС Украины сообщили, что с 7:00 до 19:00 противник атаковал Украину около 140 ударными БПЛА, более 100 из которых были реактивными. По состоянию на 19:00 в воздушном пространстве оставались более 10 реактивных ударных беспилотников.

Продолжительная атака

Большинство беспилотников российские войска направили в сторону столицы. В Воздушных Силах отметили, что в течение дня противовоздушная оборона, по предварительным данным, сбила или подавила около 120 ударных дронов.

"Не игнорируйте тревогу!" – подчеркнули в Воздушных силах ВС Украины.

В течение дня воздушная опасность для Киева возникала многократно. В 19:00 угроза для столицы еще не миновала, поскольку в воздушном пространстве оставались реактивные БПЛА.

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Последствия атаки

Удары и воздушные атаки также привели к пострадавшим в столице. Днем число раненых в Киеве возросло до четырех человек, двое из них были госпитализированы в стационар медицинских учреждений.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пострадавших в своём Telegram-канале:"До четырёх увеличилось число пострадавших в столице. Двое раненых находятся в стационарах медицинских учреждений".

Таким образом, по состоянию на вечер 27 августа столица пережила 12 воздушных тревог общей продолжительностью более 12 часов. Российские войска в течение дня продолжали применять ударные беспилотники, значительную часть которых направили в сторону Киева.

Что предшествовало

В ночь на четверг, 27 августа, страна-агрессор Россия устроила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил почти все имеющиеся средства поражения, взрывы прогремели в Запорожье, Павлограде, Кривом Роге, Кременчуге, Полтаве, Киеве и в Одесской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 августа Россия совершила воздушную атаку на Украину. Противник применил баллистические ракеты и 162 дрона различных типов.

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