В небе над Киевщиной заметили редкое явление: яркие фото

Над Киевом увидели редкое явление – лунное гало, которое еще называют "знаком Бога". Считается, что оно несет определенное предзнаменование.

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Фотографии уникального небесного явления распространились в сети. Гало появилось на небе около 22 часов 29 апреля (чтобы смотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как заявляют местные жители, вечером над Киевской областью было замечено необычное оптическое явление – огромное гало вокруг Луны с большим радиусом самого лунного круга. Многие люди сразу начали фотографировать это явление и публиковать снимки в социальных сетях.

Лунное гало – это необычное и красивейшее световое явление вокруг Луны.

Оно возникает из-за преломления и отражения света через частицы льда, находящиеся в облаках на большой высоте. Кристаллы льда действуют как оптическая призма, которая позволяет нам увидеть белое кольцо.

Как сообщает OBOZREVATEL, вечером, 19 апреля, около 22:00 в небе над Киевом зафиксировали странное явление. Небосклон вдруг озарился ярко-голубым цветом, и несмотря на поздний вечер, вокруг стало светло, как днем. Очевидцы снимали невероятное явление на камеры, а сеть "взорвалась" предположениями: был это спутник NASA, который должен был упасть на Землю, или же "прилет" инопланетян.

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