В музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова откроют интерактивную фотозону 'Как дома'

22 мая в Музее истории Киева откроется фотозона "Как дома", организованная Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Разработкой инсталляции занимались стрит-арт художницы Мишель и Николь Фельдман – авторы известных скульптур-мотанок, появившихся на улицах Украины в 2022 году.

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Интерактивная фотозона "Как дома" – это особая локация, вдохновленная темой дома, который миллионы украинцев потеряли из-за войны. Инсталляция символизирует место силы и надежды, а также является уголком, в котором каждый может почувствовать себя ближе к родному дому.

В программе мероприятия также запланировано публичное интервью с Мишель и Николь Фельдман. Тема разговора: "Искусство как точка опоры: сохранить идентичность и донести правду о войне в Украине всему миру". Модерировать беседу будет Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Успейте зарегистрироваться на событие по ссылке.

Когда: 22 мая 2025 года

Регистрация: в 17:45

Событие: 18:00-19:00

Где: Музей истории Киева, ул. Богдана Хмельницкого, 7 (1-й этаж).