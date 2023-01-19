Подошли к садику, когда с неба стал падать огонь: в Броварах дети и родители, пострадавшие во время крушения вертолета, нуждаются в помощи

В момент крушения вертолета в Броварах под Киевом 18 января Надежда Оксюта и ее 5-летняя дочь Алиса оказались в самом эпицентре пожара. Они как раз подошли к центральному входу детского садика "Джерельце", когда с неба стал падать огонь.

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Оказались в эпицентре пожара

В тот день Надежда Оксюта сама отводила Алису в детский садик. Стоял туман, но было не холодно. Мама и дочка по дороге разговаривали. Они уже подошли к центральному входу садика, когда раздался странный гул. А потом с неба на голову стал падать огонь.

Надежда и Алиса оказались в самом эпицентре пожара, мама едва успела закрыть своим телом дочь. У маленькой Алисы обожжено лицо и руки. А вот сама Надежда пострадала намного сильнее. Сначала ее даже не могли узнать.

Они обе находятся в реанимации ожогового центра в Киеве. Девочка сейчас приходит в себя. Но им предстоит лечение и реабилитация в Германии.

Алису ждет оранжевый пояс

Маленькая Алиса до случившегося два года занималась карате в детской спортивной школе. Ее тренер Сергей Опенко рассказал, что девочка подает большие надежды, очень умная и воспитанная.

"Она очень хотела получить оранжевый пояс по карате. Все ее одноклубники уже получили, а она в последний год болела, поэтому не успела. Как раз экзамен был запланирован на февраль, но вот такое случилось. Мы в федерации посоветовались и решили, что как только Алиса сможет нас принять, то мы вручим ей этот пояс, потому что она его заслужила", – говорит тренер.

Также он рассказал, что когда после оккупации Алиса пришла на первое занятие, то он дал им задание: "Дети, садимся и растягиваемся в "бабочку". Тогда Алиса подошла ко мне и на ушко прошептала: "Тренер, а можете сказать не бабочка, а "метелик". Потому что в "бабочку" я не сяду".

Помочь семье можно, перечислив деньги на карточку папы 5168 1801 0224 4347 – Вячеслав Оксюта.

Пострадали папа и дочь

В этом спортивном клубе также есть еще пострадавшие близкие одного из воспитанников.

Папа Сергей Дерека в то утро отводил 5-летнюю дочь Аню в садик. Они также оказались в эпицентре огня. У отца примерно 30% ожогов, а у маленькой девочки ситуация сложнее, она сейчас находится в медикаментозном сне.

Мама девочки Катерина работает учителем в школе. Друзья и родные собирают помощь семье. Если вы хотите помочь, то можете перечислить деньги на карточку 4441 1144 2454 3203 – Катерина Дерека.