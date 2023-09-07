В метро Киева не работают комплексы самообслуживания: официальная информация

В киевском метро по техническим причинам временно не работают комплексы самообслуживания. Над восстановлением работы этого оборудования уже работают специалисты обслуживающей компании.

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Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. О полном возобновлении работы терминалов обещают сообщить в скором времени.

На данный момент оплату за проезд можно производить через следующие средства:

используя транспортную карту

сканируя qr-код, сгенерированный в приложении "Киев Цифровой"

производя бесконтактную оплату банковской картой

пользуясь мобильными приложениями Apple Pay и Google Pay.

Напомним, что в Голосеевском районе Киева правоохранители разоблачили очередной мошеннический call-центр. В ходе обыска было изъято около 900 единиц компьютерной техники. Организаторам "бизнеса" грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на площади Конституции в Киеве открыли именную табличку, посвященную главе правительства Дании Мэтте Фредериксен. Премьер-министр государства прибыла в украинскую столицу в среду, 6 сентября, и провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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