На Аллее смелости в Киеве открыли именную табличку премьера Дании Мэтте Фредериксен. Фото

На площади Конституции в Киеве открыли именную табличку, посвященную главе правительства Дании Мэтте Фредериксен. Премьер-министр государства прибыла в украинскую столицу в среду, 6 сентября, и провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщили на официальном сайте главы государства. Табличка появилась на Аллее смелости.

Там запечатлены имена тех, кто был с Украиной и поддерживал народ нашего государства в сложное время полномасштабного вторжения России.

В пресс-службе президента напомнили, что Мэтте Фредериксен посещала Украину в апреле 2022 года, а в январе 2023 года вместе с Зеленским побывала в Одесской и Николаевской областях, над восстановлением которой Дания взяла шефство.

Как отметил глава государства во время открытия именной таблички, Украина сдержала российскую агрессию благодаря Силам обороны, украинскому народу и нашим партнерам.

Он поблагодарил Фредериксен за то, что она была с народом Украины с самого начала вторжения России и нашей борьбы за свободу и независимость.

"Премьер-министр Дании была с нами в самые трудные времена. И это уже третий визит в Украину во время этой войны", – добавил он.

По словам Зеленского, результатом визитов Фредериксена всегда является конкретная поддержка государства на поле боя, в экономике и гуманитарной сфере.

"Мы положили начало традиции на Аллее смелости, чтобы память о таких народах, таких обществах и о лидерах, которые объединяют народы, не стерлась в истории, а была навсегда с нами. И это один из элементов благодарности Украины за то, что Мэтте и крепкий народ Дании с нами с самого начала", – сказал Зеленский.

Отметим, что 6 сентября премьер-министр Дании не только провела переговоры с Зеленским о новом пакете военной помощи, но и выступила в Верховной Раде. Фредериксен подчеркнула, что для Дании очень важно отстаивать ценности, за которые борется Украина.

Победить террор, который проводит Россией на европейском континенте, ежедневно уничтожая украинские города и убивая людей, является целью всего цивилизованного мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2023 года в Киеве установили доску с именем президента США Джо Байдена на Аллее смелости. Глава Штатов тогда неожиданно приехал с визитом в столицу Украины.

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