В Киевской области в пожаре сгорела семья: детям было всего 6 и 7 лет. Фото

Ночью 5 октября в селе Процев Бориспольского района произошел пожар, вследствие которого погибла целая семья. Среди жертв двое детей 6 и 7 лет.

Кроме несовершеннолетних погиб мужчина 1988 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

Подробности трагедии

Сообщение о пожаре в селе Процев Вороньковской территориальной громады поступило в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района в 02:42. По указанному адресу направлены огнеборцы 23-й Государственной пожарно-спасательной части города Борисполь, а также подразделения местной пожарной охраны сел Вороньков и Головуров.

По прибытию спасателями было установлено, что горит жилой дом и по словам соседей, вероятно, внутри находятся дети. К сожалению, во время ликвидации были обнаружены тела двоих детей 2018 и 2019 года рождения и мужчины 1988 года рождения. Пожар спасатели ликвидировали в 05:53.

На месте происшествия работало 9 человек личного состава и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

