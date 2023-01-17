В Киевской области под лед провалилось 4 детей: двух девочек спасти не удалось. Фото и видео

В Киевской области в Белоцерковском районе четверо детей провалились под лед на реке Рось. Двух девочек, 2008 и 2010 года рождения, смогли вытащить из ледяной воды полицейские, один из которых случайно проходившил рядом с местом трагедии.

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Еще двух девочек спасти не удалось: одна из них скончалась на месте, другая – в больнице, куда ее доставили после того, как вытащили из воды. Подробности трагедии сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Он рассказал, что четверо детей около 16 часов 17 января провалились под лед на реке Рось в Белоцерковском районе Киевской области.

"Первым спасать несовершеннолетних бросился полицейский Киевщины Артем Габор, который, находясь не на службе, прогуливался с семьей рядом и услышал крики о помощи. Жена полицейского сразу набрала "102" и экстренные службы. Уже через считанные минуты на льду был и наш наряд группы реагирования патрульной полиции", - рассказал Небытов.

Новоприбывшие полицейские бросились на помощь девочкам. Из ледяной воды живыми удалось достать троих девочек. Четвертого ребенка долго искали - и нашли уже мертвым.

"Старший сержант Владимир Савенок и его коллега Василий Саганец помогли вытащить из воды трех деочек. Медики оперативно оказывали им медицинскую помощь. К сожалению, одна из 14-летних девушек погибла. Впоследствии спасатели достали тело четвертой девочки", - подчеркнул Небитов.

По данным ГСЧС Украины, одна из девочек скончалась в больнице, куда доставили пострадавших детей.

"Уважаемые родители, заботьтесь о безопасности собственных детей! Помните главное правило – замерзшие водоемы не для игр! Призываем ни в коем случае не выходить на лед, ведь сейчас в связи с перепадами температуры лед значительно ослаб, что в свою очередь несет дополнительную опасность и повышает вероятность возникновения несчастных случаев", – призывают спасатели.

Напомним, 14 января Россия ударила ракетой по жилой многоэтажке в Днепре. Завалы разрушенного дома разбирали более 3-х суток. К вечеру 17 января стало известно, что в результате ракетного удара по Днепру погибли 45 мирных жителей: среди погибших – 6 детей. Личности 15 погибших, чьи тела извлекли из-под завалов, до сих пор не удалось установить.

Число раненых достигло 79 человек. Неизвестной остается судьба 20 жильцов дома.