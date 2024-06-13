В Киевской области почти 250 спасателей продолжают тушить пожар после обстрела РФ. Фото

В Киевской области спасатели до сих пор ликвидируют начавшийся утром пожар около 7:00 на промышленном предприятии из-за ночной атаки России. Пожарные задействовали более сотни спецтехники и пожарные поезда.

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Об этом сообщили в ГСЧС. В ведомстве также обнародовали соответствующие фотографии.

"Киевщина: продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии России", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что сейчас на месте работают 247 спасателей, 111 единиц техники и четыре пожарных поезда.

Напомним, в ночь на среду, 12 июня, российские оккупационные войска нанесли комбинированный удар по Украине, применив крылатые ракеты с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также ударные БПЛА. Одной из основных целей ракетной атаки противника стала украинская столица и Киевская область. Воздушная тревога в регионе длилась около 2 часов.

Из-за падения обломков в Киевской области вспыхнул пожар на промышленном предприятии. Первоначально в ликвидации пожара было задействовано более 105 человек и 30 единиц техники.

Как сообщал OBOZ.UA, после ночной атаки страны-террористки России 12 июня в Киевской области обнаружили фрагменты кассетных суббоеприпасов. Жителей области предостерегают об опасных находках, представляющих угрозу жизни и здоровью человека – они могут сдетонировать от малейшего движения.

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