В Киевской области после обстрела обнаружили опасные фрагменты кассетных боеприпасов: как выглядят. Фото

В Киевской области после ночной атаки страны-террориста России 12 июня обнаружили фрагменты кассетных суббоеприпасов. Жителей области предостерегают об опасных находках, представляющих угрозу жизни и здоровью человека – они могут сдетонировать от малейшего движения.

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Об этом сообщила полиция Киевской области в соцсетях. Правоохранители обнародовали фото обнаруженных фрагментов.

В полиции подчеркнули, что категорически запрещается затрагивать такие предметы и передвигать их.

"Утром, 12 июня, в ходе документирования военных преступлений России правоохранители обнаружили на территории области фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов. Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни и здоровью человека и могут сдетонировать от малейшего движения", – говорится в сообщении.

Полицейские советуют воздержаться от посещения мест вблизи обстрелов и немедленно информировать профильные службы в случае обнаружения подозрительных предметов.

"Специалисты сейчас проводят проверку и исследования на наличие подобных фрагментов на территории области", – отметили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 12 июня, российские оккупационные войска нанесли комбинированный удар по Украине, применив крылатые ракеты с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также ударные БПЛА. Одной из основных целей ракетной атаки противника стала украинская столица. Воздушная тревога в Киеве длилась около 2 часов.

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