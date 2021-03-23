В киевской многоэтажке произошел мощный пожар. Видео

Юрий Сергиенко Кияни 19:29, 23.03.2021 Обновлено: 09:59, 24.03.2021

В Деснянском районе Киева во вторник, 23 марта, произошел мощный пожар в одном из девятиэтажных жилых домов.

Как сообщается на странице ГУ ГСЧС в столице, происшествие случилось на улице Милютенко 10/1 в 18:11, а уже к 18:42 огонь удалось ликвидировать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Киеве загорелась квартира на 9-м этаже.
кадр видео

Горела квартира на последнем этаже. В момент пожара хозяева находились дома, но они успели покинуть жилье.

Пожар произошел в Деснянском районе Киева.
кадр видео

Жертв и пострадавших в результате удалось избежать.

Пожар произошел на улице Милютенко 10/1.
Google Maps

К ликвидации пожара были привлечены 4 единицы техники и 15 человек личного состава.

Спасатели потушили пожар.
ГСЧС

Ранее сильный пожар вспыхнул в частном секторе на Осокорках в Киеве. Спасателям оперативно удалось его потушить.

Как сообщал OBOZREVATEL, серьезный пожар вечером 7 марта произошел в жилом многоэтажном доме Святошинского района Киева. Тогда пострадал мужчина.

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