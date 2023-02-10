В Киеве задержан руководитель предприятия, где накануне раздался взрыв и погибли люди. Фото

В Киеве задержан руководитель предприятия, где накануне раздался взрыв. В результате погибли четыре человека, еще пять получили травмы.

Видео дня

Об этом сообщили в Национальной полиции. Предварительно известно, что в производственном помещении взорвался газовый баллон.

Правоохранители столичного главка выяснили, что исполняющий обязанности управляющего предприятием нарушил правила безопасности на производстве, в результате чего произошел взрыв.

В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи уже сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия. Фигуранту при процессуальном согласовании с Киевской городской прокуратурой сообщено о подозрении и вручено ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному грозит до 8 лет заключения.

Напомним, в Дарницком районе Киева в четверг, 9 февраля произошел взрыв на территории бывшего завода. В результате взрыва было разрушено одноэтажное складское помещение, на площади 500 кв. м произошел пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине за нарушение требований пожарной безопасности. Предварительно его действия привели к взрыву в торговом киоске, в результате которого пострадали 6 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!