В Киеве на территории бывшего завода раздался взрыв, есть погибший, под завалами остаются люди. Фото и відео

В Дарницком районе Киева в четверг, 9 февраля, раздался взрыв на территории бывшего завода. Предварительно погиб один человек, еще троих – достали из-под завалов.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. На месте происшествия работают все службы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Дарницком районе столицы раздался взрыв на территории бывшего завода. Под завалами могут быть люди. Все службы следуют на место. Информация уточняется. Специалисты будут выяснять причины взрыва", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Киевской городской военной администрации, по предварительным данным произошел взрыв газового баллона.

"Оперативная информация. В результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе один человек погиб. Еще трех человек удалось вытащить из-под завалов. Им оказывается медицинская помощь. Информация уточняется", – добавили в КМВА.

По словам мэра Киева, в результате взрыва в одноэтажном складском помещении на территории бывшего завода произошло разрушение здания на площади 500 кв. м. На месте происшествия продолжаются спасательно-поисковые работы. Причины взрыва выясняются.

В 16:39 в Киевской ГВА сообщили, что из-под завалов уже удалось вытащить трех человек, которым оказывается необходимая медицинская помощь. Еще 6 человек, предварительно, достают бойцы ГСЧС.

"Шесть человек остаются под завалами, с четырьмя связь", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине за нарушение требований пожарной безопасности. Предварительно его действия привели к взрыву в торговом киоске, в результате которого пострадали 6 человек.

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