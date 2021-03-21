В Киеве задержали извращенца, пристававшего к девочке на детской площадке

В Святошинском районе Киева полиция задержала мужчину, который совершал развратные действия на детской площадке. Инцидент произошел а ул. Червонозаводской.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра столичной прокуратуры. К правоохранителям позвонил местный житель.

Заявитель рассказал, что у детской площадки по указанному адресу неизвестный мужчина обнажил свой половой орган и показывал его девочке, которая каталась на качелях. Работники полиции, которые выехали на место происшествия, задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался житель столицы, 1988 г.р., уроженец Республики Узбекистан.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 156 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на девушку напал навязчивый эксгибиционист. Жертва мужчины без комплексов отделалась легким шоком, а вот самому аморалу досталось от прохожих.