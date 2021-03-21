У Києві затримали збоченця, який чіплявся до дівчинки на дитячому майданчику

У Святошинському районі Києва поліція затримала чоловіка, який здійснював розпусні дії на дитячому майданчику. Інцидент стався а вул. Червонозаводській.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру столичної прокуратури. До правоохоронців зателефонував місцевий житель.

Заявник розповів, що біля дитячого майданчика за вказаною адресою невідомий чоловік оголив свій статевий орган і показував його дівчинці, яка каталася на гойдалках. Працівники поліції, які виїхали на місце події, затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився житель столиці, 1988 р.н., уродженець Республіки Узбекистан.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 156 КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

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