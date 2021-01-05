В Киеве выявили случай бешенства
В Дарницком районе Киева зафиксирован случай бешенства у кота.
Как сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в столице, 31 декабря в отдел по борьбе с бешенством животных обратилась местная жительница. Она принесла труп бездомного котенка.
Установлено, что в течение двух недель женщина подкармливала его вместе со своим котом и собакой, а потом он напал на животных и укусил хозяйку.
Исследование подтвердило бешенство. Киевскую городскую государственную администрацию поставили в известность, принимаются меры.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепропетровской области зафиксировали вспышку бешенства животных.