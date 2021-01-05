В Киеве выявили случай бешенства

В Дарницком районе Киева зафиксирован случай бешенства у кота.

Как сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в столице, 31 декабря в отдел по борьбе с бешенством животных обратилась местная жительница. Она принесла труп бездомного котенка.

Установлено, что в течение двух недель женщина подкармливала его вместе со своим котом и собакой, а потом он напал на животных и укусил хозяйку.

Исследование подтвердило бешенство. Киевскую городскую государственную администрацию поставили в известность, принимаются меры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепропетровской области зафиксировали вспышку бешенства животных.