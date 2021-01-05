У Києві виявили випадок сказу

У Дарницькому районі Києва зафіксовано випадок сказу у кота.

Як повідомило Головне управління Держпродспоживслужби в столиці, 31 грудня до відділу з боротьби зі сказом тварин звернулася місцева жителька. Вона принесла труп бездомного кошеняти.

Встановлено, що протягом двох тижнів жінка підгодовувала його разом зі своїм котом і собакою, а потім він напав на тварин і вкусив господиню

Дослідження підтвердило сказ. Київську міську державну адміністрацію поставили до відома, вживають заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпропетровській області зафіксували спалах сказу тварин.