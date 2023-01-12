В Киеве возобновляется движение скоростных трамваев: появились детали

С пятницы, 13 января, в Киеве возобновляется движение скоростных трамваев. Речь идет о Борщаговской линии.

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В частности, о трамвае №1 "ул. Старовокзальная - Михайловская Борщаговка" и № 3 "ул. Старовокзальная - ул. Семьи Сосниных". Такую информацию обнародовал мэр столицы Виталий Кличко.

"Это стало возможным благодаря совместной работе энергетиков и транспортников столицы", – отметил он.

Уточняется, что маршрут трамвая №1 будет обслуживать 10 единиц подвижного состава.

В то же время маршрут №3 - четыре единицы. Ориентировочные интервалы движения составят 8 и 15 минут соответственно.

При этом работавшие вместо трамваев автобусные маршруты №1Т и №3Т прекратят движение.

Напомним, в пятницу, 23 декабря, в Киеве из-за дефицита электроэнергии решили остановить весь наземный электротранспорт – трамваи и троллейбусы. Вместо них во все маршруты выпустили автобусы.

Как сообщал , 20 декабря были открыты станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" – они были закрыты с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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