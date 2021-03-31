В Киеве возле станции метро 'Выдубичи' перекроют движение из-за ремонта. Карта

На Корчеватском спуска (съезд с развязки возле ст. м. "Выдубичи" в направлении Корчеватого) выполнят ремонт плиты проезжей части.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Ремонт продлится с 3 по 5 апреля. Движение будет частично ограничено.

В это же время проведут противоаварийный ремонт старых деформационных швов на Южном мосту (в направлении правого берега).

"Чтобы меньше влиять на трафик, работы будут выполняться на выходных", – уточнили в "Киевавтодоре".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в среду, 31 марта, дорожно-транспортные происшествия спровоцировали на дорогах города пробки и многочисленные тянучки.