У Києві біля станції метро 'Видубичі' перекриють рух через ремонт. Карта

На Корчуватському спуску (з’їзд із розв’язки біля ст. м. "Видубичі" у напрямку Корчуватого) виконають ремонт плити проїжджої частини.

Про це повідомили в пресслужбі комунальної корпорації "Київавтодор".

Ремонт триватиме з 3 по 5 квітня. Рух буде часткового обмежено.

Також у цей час триватимуть протиаварійні роботи на старих деформаційних швах на Південному мості (у напрямку правого берега).

"Аби менше впливати на трафік, роботи проведуть на вихідних", – уточнили в "Київавтодорі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в середу, 31 березня, дорожньо-транспортні пригоди спровокували на дорогах міста затори та численні тягучки.