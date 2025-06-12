В Киеве воссоздали легендарное мозаичное панно 'Боровитер' Аллы Горской, разрушенное оккупантами в Мариуполе. Фото

В столице, на Майдане Независимости, 12 июня общественности представили воссозданную мозаику "Боривитер" известной украинской художницы и диссидентки Аллы Горской. Воссозданное произведение будет экспонироваться на Крещатике в Киеве еще десять суток, после чего поедет в турне по Украине и миру.

Видео дня

Как отмечает украинский вещатель Суспільне, панно воспроизводили современные художники с точностью до мельчайших деталей. К работе присоединились 15 художников-монументалистов и исследователей, мозаику собирали три месяца.

Для этого из разных уголков страны и мира привезли более 700 кг соответствующих материалов: от непрозрачного стекла смальты до металлических плит и алюминиевых ложек. Для транспортировки мозаики была создана уникальная конструкция из 68 пазлов, собираемых на металлический каркас.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2022 году во временно оккупированном Мариуполе оккупационные войска России разрушили каждый уголок города – в том числе две мозаики выдающейся украинской художницы. Ее панно "Дерево Жизни" и "Боривитер" были созданы в интерьере ресторана "Украина" в июне 1967 года.

"В 1967 году Горская и Зарецкий приехали в Мариуполь, на тот момент происходило большое движение монументального искусства. Получили заказ на две мозаики "Боривитер" и "Дерево жизни". Они много экспериментировали, вы можете увидеть на этой воспроизведении мозаике листовой алюминий и нержавеющие ложки", – рассказала художница и внучка Аллы Горской Елена Зарецкая.

В ноябре 1970 года Алла Горская была убита в доме ее свекра в Василькове Киевской области. Есть предположение, что это было политическое убийство, однако прямых доказательств этого не существует (по официальной версии тех и нынешних времен это было заказное убийство, однако заказчики и исполнители неизвестны). А ресторан долгое время был закрыт, поэтому мозаику видели очень мало людей.

"Мы этой весной сделали мощную вещь: нашли советскую смальту, заказали украинским производителям новую имитацию советской смальты. Нас консультировали искусствоведы, исследователи мариупольских мозаик. Это впервые мозаика выглядит так, что ее можно разобрать по частям, перевезти в город, собрать и она будет стоять", – рассказала Зарецкая.

Отметим, что в 1920-х годах в Киеве на Майдане Независимости можно было увидеть величественное здание Городской думы. Рядом с ним пролегала трамвайная линия, которая, к сожалению, также не сохранилась. Как это все выглядело, вы можете посмотреть здесь.

Напомним, что в столице взрывная волна вызвала разрушение карниза на главной апсиде Софийского собора, исторического памятника национального значения с XI века. Интерьер храма не пострадал, однако любые вибрационные нагрузки от взрывов представляют серьезную угрозу для сохранения конструкции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!