В Киеве водитель авто двумя ударами убил пешехода на дороге

В Киеве в пятницу, 19 февраля, водитель автомобиля двумя ударами убил пешехода.

Как сообщили OBOZREVATEL информированные источники, между ними произошел конфликт на дороге (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Замглавы МВД Антон Геращенко уточнил в Facebook, что подозреваемого уже задержали сотрудники Управления патрульной полиции на перекрестке Братиславской-Стальского.

"Водитель автомобилю Hyundai, который в 14:48 в ходе внезапно возникшей ссоры причинил телесные повреждения, повлекшие смерть пешехода, был задержан в 15:58. На его ориентирование и задержание полицейским понадобилось чуть больше часа", – написал он.

Геращенко добавил, что за гибель человека водителю теперь придется отвечать своей свободой.

Как сообщал OBOZREVATEL: