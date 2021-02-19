В Киеве водитель авто двумя ударами убил пешехода на дороге
В Киеве в пятницу, 19 февраля, водитель автомобиля двумя ударами убил пешехода.
Как сообщили OBOZREVATEL информированные источники, между ними произошел конфликт на дороге (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).
Замглавы МВД Антон Геращенко уточнил в Facebook, что подозреваемого уже задержали сотрудники Управления патрульной полиции на перекрестке Братиславской-Стальского.
"Водитель автомобилю Hyundai, который в 14:48 в ходе внезапно возникшей ссоры причинил телесные повреждения, повлекшие смерть пешехода, был задержан в 15:58. На его ориентирование и задержание полицейским понадобилось чуть больше часа", – написал он.
Геращенко добавил, что за гибель человека водителю теперь придется отвечать своей свободой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве на Позняках водитель избил велосипедиста, который сделал ему замечание о неправильной парковке.
Также было ЧП возле станции метро "Минская": между водителем автомобиля и пешеходом произошел конфликт, который перерос в избиение с тяжкими последствиями.