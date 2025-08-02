В Киеве во время обстрела РФ погибли молодые супруги из Славянска, их 2-летний сын и нерожденный ребенок. Фото

В Киеве во время массированной атаки российских захватчиков 31 июля погибла семья 23-летних Ламеховых из города Славянск Донецкой области. В целом те удары с воздуха унесли жизни шести детей, учитывая двухлетнего сына Никиты и Софии, и их нерожденного ребенка – София была беременной.

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Об этом 2 августа рассказал глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях. Он отметил, что семья снимала квартиру на пятом этаже той многоэтажки, в которую попали российские военные преступники.

"Ракета попала именно в их подъезд. Тела погибших нашли под завалами только через сутки", – рассказал Лях.

Что известно

Никита и София родились в Славянске в 2002 году. Оба учились в школе №17, вместе закончили сельскохозяйственный техникум. Также вместе выехали из Славянска в Киев (летом 2022 года).

Перед этим девушка несколько месяцев жила в Германии, куда уехала после начала полномасштабного российского вторжения.

"После эвакуации в Киев в 2022-м молодые люди поженились. В том же году на свет появился их сын. София была в декрете, Никита работал охранником в магазине сети АТБ", – рассказал Вадим Лях.

Семью похоронят в Славянске.

"У Софии остались родители, три младших брата, две бабушки. У Никиты – мама, папа, бабушка и младшая сестра", – добавил глава города.

Что предшествовало

Армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома.

Только 1 июля сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в доме в Святошинском районе Киева, в который 31 июля попала российская ракета. В результате террористического обстрела в городе погиб 31 человек.

По состоянию на сейчас в медицинских учреждениях Киева до сих пор остаются 25 человек, пострадавших в результате террористической атаки РФ в ночь на 31 июля. Из них 10 – в тяжелом состоянии.

А тем временем в Киеве люди несут цветы и детские игрушки к дому в Святошинском районе, в который попала российская ракета, чтобы почтить память погибших. Кроме того, здесь установлены портреты тех, чьи жизни забрала страна-агрессор.

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