В Киеве в одном из ночных заведений устроили вечеринку под российскую музыку: за них взялась полиция

В Киеве в одном из ночных заведений устроили вечеринку под русскую музыку. Речь идет об одном из столичных заведений в Голосеевском районе.

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Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ Национальной полиции в Киеве. Известно, что полицейские проводят проверку по факту инцидента в клубе.

"В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, которые общаются с администрацией клуба и персоналом. Событие зарегистрировано в журнал Единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции", – говорится в сообщении.

Там отметили, что сотрудники полиции готовят обращение к Уполномоченному по защите государственного языка для надлежащего реагирования.

Один из столичных Telegram-каналов опубликовал видео, на котором посетители заведения развлекаются под российскую музыку, в то время как страна агрессор три года ведет полномасштабную войну против Украины.

"Норм вечеринки в Киеве во время войны. Еще и под кацапский музон. Молодцы, Фифти. Кто там вас крышует?" – написано в сообщении.

Напомним, согласно закону, в Украине штраф за прослушивание российской музыки в общественных местах составляет 70 грн, однако он может увеличиться от 5100 до 25 500 грн, это будет контролироваться руководителями заведений торговли, общественного питания и сферы услуг.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Украине зарегистрировали электронную петицию в Кабинет Министров с требованием заблокировать русскоязычные песни на стриминговых платформах, таких как Apple Music и Spotify. Авторы обращения настаивают, что это вопрос не только культуры, но и национальной безопасности.

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