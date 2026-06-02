В Киеве состоится премьера комедийного спектакля о радио 'Голоса Олимпа' с Анастасией Цимбалару

Если вам кажется, что работа на радио – это только музыка, улыбающиеся голоса, несколько шуток в прямом эфире и легендарное "доброе утро", то у создателей спектакля "Голоса Олимпа" для вас есть небольшой сюрприз.

Видео дня

7 июня в Доме офицеров состоится премьера нового комедийного спектакля о радио "Голоса Олимпа" с Анастасией Цимбалару. Новая пьеса создана театром "АРТилерия", который ранее подарил зрителям один из самых любимых спектаклей – "Акушеры поневоле". На этот раз они решили погрузить зрителей в мир прямого радиоэфира, где все может пойти совсем не по сценарию.

За новой премьерой стоит известный украинский кинорежиссер, сценарист и драматург Артур Лерман. Именно он создал комедийный хит "Акушеры поневоле", который быстро завоевал любовь украинских зрителей. И, похоже, в этом году Артур Лерман решил не останавливаться: уже в сентябре в украинский кинопрокат выйдет его новый фильм "Игры небесной канцелярии", где одну из ролей также сыграла Анастасия Цимбалару. Ленте уже прогнозируют статус одной из самых ожидаемых романтических комедий сезона.

А пока зрители будут ждать киноновинку, новый спектакль "Голоса Олимпа" предлагает окунуться в мир радио – с прямыми эфирами, студийным хаосом, сарказмом, странными ситуациями и моментами, когда один включенный микрофон может запустить совершенно непредсказуемый сценарий.

Накануне выборов команду радиостанции "Олимп" срочно вызывают в студию. Казалось бы – обычный эфир: музыка, шутки, новости и разговоры со слушателями. Но вместо стандартного рабочего дня команду ждет совсем другой сценарий. В прямом эфире, где говорить правду становится опасно, начинается настоящий хаос.

А разгребать его придется очень яркой компании: правдорубной диджейке-панк Любе, харизматичному и немного растерянному Семе, саркастичному Косте, эмоциональной Владе и холодной Лизе. И пока микрофоны включены, каждый из них будет пытаться не только удержать эфир, но и скрыть собственные страхи, тайны и компромиссы, которые точно не планировали озвучивать в прямом радиоэфире.

В ход пойдут шутки, импровизация, неловкие ситуации, странные решения и попытки сохранять спокойствие именно в тот момент, когда все вокруг красиво и уверенно летит кувырком.

Отдельно создатели спектакля гордятся масштабными декорациями: сцена превратится в настоящую радиостанцию с атмосферой живого эфира, студийным пространством и полным погружением в мир радио.

А за эфирный хаос будет отвечать звездный актерский состав: Анастасия Цимбалару, Виталина Библив, Александр Попов, Любава Грешнова, Сергей Калантай, Ярослав Шахторин и Павел Наконечный.

Потому что, как показывает практика, иногда самое интересное на радио начинается после фразы: "Мы в эфире".

Билеты на karabas.