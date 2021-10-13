В Киеве сообщили о минировании банка, из здания срочно эвакуировали людей. Видео

В Киеве неизвестные сообщили о минировании офиса Укрэксимбанка на улице Антоновича. Спасатели вывели всех сотрудников на улицу.

Об этом сообщил Telegram-канал "Типичный Киев". В столичной полиции подтвердили, что около 15:00 поступила информация о заминировании банковского учреждения в Голосеевском районе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По адресу выехали наряды полиции, сотрудники взрывотехнической службы и представители других профильных служб и ведомств.

Сейчас на месте работают правоохранители. После проверки этому событию будет дана правовая квалификация.

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Напомним, в марте Верховная Рада ужесточила наказание за ложные сообщения о минировании критически важных объектов инфраструктуры, зданий госорганов власти, учреждений здравоохранения и образования. Теперь "минерам" грозит конфискация имущества и длительное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление об увольнении с должности после скандала с нападением на журналистов программы "Схемы".