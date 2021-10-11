Мецгер написал заявление об уходе с поста главы Укрэксимбанка. Фото

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление об уходе с должности. 11 октября суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего арест в деле о нападении на журналистов программы "Схемы".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее фото. Мецгер уточнил, что считает такой шаг единственным возможным для того, чтобы "отвлечь негативные последствия для банка".

"Написание заявления об отставке является моей собственной оценкой случившегося в банке. Надеюсь, что этот шаг поможет восстановлению доверия к банку", – сказано в сообщении.

Видео дня

Мецгер также заявил, что банк является успешным и работает законно, поэтому для него якобы было неожиданным услышать обвинения, прозвучавшие в адрес банка.

"И также еще раз утверждаю – заключая соглашения с клиентами банка, наши сотрудники всегда придерживались требований закона, правил и процедур банковской деятельности", – написал он.

Новость дополняется..