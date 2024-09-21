В Киеве снова зафиксировали ухудшение качества воздуха: в КГГА назвали причину и дали советы

В субботу, 21 сентября, в столице снова зафиксировали ухудшение качества воздуха . Местные жители жалуются на зловоние и невозможность нормально дышать.

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Об этом сообщили в КГГА. Там также назвали причину и дали советы, как уберечься от отравления дымом.

По информации от КГГА, вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области.

По состоянию на 20:00 в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

К улучшению ситуации с состоянием воздуха в КГГА порекомендовали:

– Закрыть окна.

– Ограничить пребывание на улице.

– Пить много воды.

– Если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

В КГГА посоветовали следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени по ссылке и в приложении "Киев Цифровой" 🦾

Кроме того, Киев снова вошел в десятку городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха в мире. Он занял седьмое место.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в пятницу, 20 сентября, Киев возглавил рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом (на 9:30). На втором месте был Каир, столица Египта. На третьем – Джакарта, столица Индонезии.

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