В Киеве рыбак спас мальчика на льдине с помощью спиннинга. Видео

В Киеве рыбак Ричард Горда спас ребенка, который стоял на плавающей глыбе льда посреди реки Десенка. Мальчика удалось доставить к берегу с помощью спиннинга.

Кадры спасательной операции рыбак опубликовал в Facebook. Сам он подвигом спасение 11-летнего мальчика не считает. Подобное у него случается не в первый раз (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Подвига никакого нет, просто оказались там в нужный момент. То, что я бросил и ударил с первого раза – это благодарить Бога. По другому не вижу. Второй попытки не могло быть. Лед под малым трещал. Ребенок сухой, здоровый и получит урок на всю жизнь. Следите за своими чадами и запрещайте подходить к воде", – написал Горда.

Его товарищ Сергей Булавский, в свою очередь, сообщил, что спасенный мальчик пообещал больше не ходить к воде.

Как писал OBOZREVATEL, 17 марта работники ГСЧС Киева спасли мужчину, который вместе с собакой оказался на льду озера в Оболонском районе.