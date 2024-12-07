В Киеве разыскивают основателя корейского ресторана и бойца РДК ВСУ Илью Богданова. Фото

Правоохранители Киева объявили в розыск основателя ресторана корейской кухни Пян-Се и бойца Российского добровольческого корпуса Вооруженных сил Украины Илью Богданова. Он считается пропавшим без вести.

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Об этом пишет "Общественное", ссылаясь на сообщения Главного управления Нацполиции Киева. По словам спикера полиции Анны Страшек, обращение об исчезновении Ильи Богданова поступило 20 ноября.

"Илья Богданов находится в розыске по Святошинскому управлению полиции. Обращение поступило в полицию 20 ноября. Он считается пропавшим без вести", – сообщила спикер.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что последний раз Богданова видели 12 ноября в ресторане "Пян-Се", расположенном на улице Нижний Вал в Киеве. Также отмечалось, что часть его аккаунтов в соцсетях удалена.

Что предшествовало

Илья Богданов является основателем ресторана "Пян-Се", где в октябре этого года вспыхнул пожар. Инцидент привлек внимание общественности, ведь сам Богданов предполагал, что заведение могло быть подожжено из-за его ветеранской деятельности.

"Ресторан подожгли как ветеранский бизнес так же, как курят автомобили военнослужащих", – заявлял тогда Богданов.

Однако впоследствии сотрудники ГСЧС установили, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Кто такой Илья Богданов

Илья Богданов родился в 1988 году во Владивостоке, Россия. В юности был связан с российским националистическим движением.

В 2010 году он окончил юридический факультет Хабаровского пограничного института ФСБ РФ и служил в пограничном управлении ФСБ.

В 2014 году, после начала войны, развязанной российским диктатором Путиным против нашего государства, Илья Богданов перешел на сторону Украины и вступил в добровольческий батальон Нацгвардии "Донбасс".

Впоследствии он воевал в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", участвовал в боях за Иловайск и Донецкий аэропорт.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Илья Богданов защищал Киев, получил ранения, а после выздоровления присоединился к Российскому добровольческому корпусу.

Покушения на убийство и похищение

Богданов во время пребывания в Украине неоднократно становился объектом нападений. Правоохранителям известно о нескольких попытках его похищения и попытках убийства.

В частности, в 2016 году Служба безопасности Украины спасла его после похищения, которое, по словам тогдашнего главы СБУ Василия Грицака, было организовано с целью передачи Богданова в Россию и последующего убийства.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году в России Илью Богданова объявили в розыск. Также его внесли в список "террористов" и "экстремистов" "РосФинмониторинга".

Еще до полномасштабной войны Илья Богданов дал интервью нашему изданию, в котором рассказал о "расстрельном списке" российских спецслужб и о том, на что готовы пойти в Украине российские спецагенты.

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