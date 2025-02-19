В Киеве раздаются взрывы во время воздушной тревоги: город под атакой российских дронов

Вечером 19 февраля украинская столица снова оказалась под атакой вражеских "Шахедов". В Киеве были слышны взрывы. А именно в Голосеевском районе столицы рухнули обломки вражеского БПЛА.

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Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко. Он отметил, что в столице работала противовоздушная оборона.

"В столице громко. Работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях! Предварительно, в Голосеевском районе, на территории, где нет жилой застройки, упали обломки БпЛА. Экстренные службы направляются на место", – говорится в сообщении чиновника.

Он также подчеркнул, что атака врага продолжается. Воздушная тревога раздается в Киеве и области. Пока вражеские БпЛА направляются на столицу. Силы ПВО работают в разных районах Киева.

"Со стороны Броваров. В городе снова работает ПВО. Находитесь в укрытиях!" – резюмировал он.

Напомним, что страна-агрессор продолжает модернизировать "Шахеды" и другие ударные БПЛА, применяемые в войне против Украины. В этих дронах враг, несмотря на санкции, использует иностранные компоненты и все чаще переходит на продукцию китайского производства.

Накануне, 18 февраля, страна-агрессор в очередной раз атаковала "Шахедами" Киев. На этот раз обломки сбитого БПЛА повлекли за собой пожар на территории предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, дрон страны-террористки РФ, который 14 февраля попал в укрытие разрушенного энергоблока Чернобыльской атомной станции, нес в себе 50 кг взрывчатки. Такие действия являются безумной позицией РФ, заявил тогда президент Украины Владимир Зеленский.

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