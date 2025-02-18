В Киеве обломки сбитого БПЛА повлекли за собой пожар на территории предприятия: первые подробности

Страна-агрессор второй день подряд атакует "Шахедами" Киев. На этот раз обломки сбитого БПЛА повлекли за собой пожар на территории предприятия.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он также добавил, что на севере столицы работают силы противовоздушной обороны.

"В Святошинском районе упали обломки вражеского БпЛА. Предварительно есть возгорание на территории промышленного предприятия. Также горят автомобили во дворе жилого дома рядом", – говорится в сообщении мэра.

В Киевской городской военной администрации также рассказали, что воздушная тревога продолжалась с 22:09 по 23:06 (57 минут).

"По враждебным воздушным целям отработали расчеты ПВО. В результате падения обломков сбитого российского БПЛА есть повреждения в Святошинском районе столицы.

В КМВА добавили, что предварительно обломки упали в нежилой зоне. Зафиксирован пожар в складском помещении. На месте работают бригады ГСЧС. Спасатели пытаются локализовать возгорание.

"Других сообщений, касающихся последствий вражеских атак – не поступало. Информация о пострадавших, по состоянию на данный момент – отсутствует", – резюмировали в КМВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 16 на 17 февраля страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работала противовоздушная оборона по вражеским беспилотникам.

Однако, к сожалению, в столице было зафиксировано повреждение. Пострадал 21-летний молодой человек.

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