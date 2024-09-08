В Киеве произошел взрыв на автотранспортном предприятии: есть погибшие. Фото и видео

В Голосеевском районе Киева на территории автотранспортного предприятия утром 8 сентября раздался мощный взрыв. Разрушено двухэтажное здание, погибли по меньшей мере два человека.

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Взрыв был слышен около 10:12, сообщил корреспондент OBOZ.UA. Мэр Виталий Кличко, по состоянию на 10:37 сообщил, что в Голосеевском районе на территории АТП произошел взрыв "пока неизвестного происхождения".

"Частично разрушено двухэтажное здание. Пожара нет. Под завалами могут быть люди", – написал он в официальном Telegram-канале.

Экстренные службы уже работают на месте, добавил Кличко.

В ГСЧС в 10:50 информировали, что получили сообщение о взрыве на улице Васильковской на территории автопредприятия в 10:12. Вероятно, под завалами есть люди, информация уточняется.

На месте работают 31 спасатель и 8 единиц техники, сообщили в ГСЧС.

В то же время в КМВА заявили, что из-за взрыва двухэтажное здание 40 х 100 метров было частично разрушено, пожара не было.

"Предварительно обнаружили двух погибших. Под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы продолжаются. Все оперативные службы работают на месте", – говорится в сообщении горадминистрации.

По состоянию на 11:10 стало известно уже о трех погибших – спасатели деблокировали еще одно тело, сообщили в КМВА. Поисково-спасательная операция продолжается.

В то же время, согласно информации от ГСЧС, погибших вследствие взрыва – двое.

"Погибли два человека (один человек деблокирован из-под завалов). Частично разрушено здание цеха автотранспортного предприятия. Аварийно-спасательные работы продолжаются", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее источники OBOZ.UA в правоохранительных органах информировали, что предварительно ЧП произошло в районе Васильковской.

Вероятно, мог взорваться газовый баллон. По состоянию на 10:30 милиция находилась на пути к месту происшествия.

В мэрии Киева OBOZ.UA сообщили, что представители горсовета также выехали на место.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 сентября на Троещине в Киеве в многоэтажке взорвался туристический газовый баллон. В результате выпала балконная рама, пострадала женщина.

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