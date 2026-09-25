В Киеве проводили в последний путь соучредителя УНА-УНСО и бывшего пленника Кремля Николая Карпюка. Фото и видео

В пятницу, 25 сентября, в Киеве провожают в последний путь Николая Карпюка — украинского общественного и политического деятеля, соучредителя УНА-УНСО и бывшего политзаключенного Кремля. Прощание началось с панихиды и заупокойной службы в Михайловском Золотоверхом соборе, после чего траурная процессия направилась к Майдану Независимости.

Видео дня

После службы в Михайловском соборе запланировано общегородское прощание на Майдане, а захоронение — на Байковом кладбище. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Похоронная церемония и заупокойная служба прошли в Михайловском Златоверхом соборе. Богослужение возглавил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Проститься с Карпюком пришли представители украинских политических и военных кругов. Среди присутствующих были, в частности, Юрий Луценко, представитель ГУР Андрей Юсов, Владимир Квит, политики и бывшие политзаключенные РФ.

Главные истории дня

После церемонии в соборе траурная процессия направилась к Майдану Независимости, где состоялось общегородское прощание.

Николай Карпюк был одним из руководителей и соучредителей УНА-УНСО. Он также принимал участие в акции "Украина без Кучмы" и Революции достоинства. В 2014 году его задержали российские силовики, после чего он провёл более пяти лет в российском заключении.

В 2016 году российский суд приговорил Карпюка к 22,5 годам лишения свободы по обвинениям, связанным с первой чеченской войной.

Правозащитная организация "Мемориал" признала его политическим заключенным. В сентябре 2019 года Карпюк вернулся в Украину в рамках обмена задержанными лицами.

После возвращения в Украину он продолжил общественную деятельность, а с началом полномасштабного вторжения вновь встал на защиту государства.

Николай Карпюк погиб в сентябре 2026 года во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.

После общегородских похорон на Майдане Независимости Николая Карпюка похоронят на Байковом кладбище.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на фронте погиб украинский общественный и политический деятель, соучредитель УНА-УНСО Николай Карпюк. Он пережил российский плен, где подвергался пыткам, а в 2019 году был освобожден в ходе обмена между Украиной и Россией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!