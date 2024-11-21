В Киеве провели первую публичную консультацию для предпринимателей

В Киеве провели первое бесплатное мероприятие для малого и среднего бизнеса в формате публичных консультаций. Во это время эксперты по PR, маркетингу и медиа помогли предпринимателям из Хмельницкого и Одессы разобраться, как стать более эффективными. А также ответили на вопрос, в каком направлении двигаться.

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Организатором мастермайнда "PR для бизнеса: как это работает на примере вашего кейса" стало PR buro Ackermann. Разбирали проблематику его основательница Оксана Аккерман и два приглашенных эксперта: маркетолог, автор бизнес-литературы Алексей Филановский и медиатренер и ведущая телеканала "Мы Украина Плюс" Елена Цинтила.

"Когда человек только начинает бизнес, обычно в нем задействована вся семья. Инстаграм ведет супруга, маркетингом занимается сын. Чтобы избежать ошибок и лишних затрат, нужен профессиональный взгляд со стороны. Эксперт может оценить текущую ситуацию и сказать, например: "Вам сейчас не нужен пиарщик. Вам нужен директор продаж, который построит всю цепочку сбыта продукции". Так что мы сделали этот формат, чтобы украинские предприниматели могли опереться на профессиональный опыт лучших специалистов из разных отраслей", – говорит Оксана Аккерман.

Первыми предпринимателями, подавшими заявку на рассмотрение, стали крафтовая сыроварня с Хмельнитчины Monsher и новый косметический бренд Burdova из Одессы.

Оксана Синюк имеет собственную козью ферму, обучалась сыроделию в европейских странах, вложила в бизнес около 200 000 долларов. За шесть лет существования Monsher получила лояльных и даже преданных фанатов продукции. В то же время есть ряд проблем. Все процессы владелица закрывает собственноручно, поскольку боится делегировать обязанности. Прибылей бизнес не приносит. Дотаций от государства этой отрасли нет. А спрос на сыр уже превышает предложение. Что делать? Увеличивать объемы? Каким образом?

Эксперты предложили предпринимателю несколько путей решения вопроса: нанять СЕО, который будет управлять всеми процессами, научиться делегировать и стать СЕО своего бизнеса или оставаться крафтовой сыроварней с ограниченным предложением и высоким прайсом. Однако прежде всего эксперты посоветовали Оксане обратиться к собственным желаниям и ответить на вопрос: "А чего хочу я? Варить сыр, транслировать пользу козьего молока или управлять бизнес-процессами?"

"Необходимо определить свою амбицию. Зачем вы вообще делаете бизнес? Чего вы хотите достичь? Дальше – масштабы своей амбиции. Вы хотите национальный бизнес, на один город или на один микрорайон?" – объяснил Алексей Филановский.

Второй кейс – от косметолога и владелицы клиники эстетической медицины из Одессы. У Ирины Бурдовой амбициозные планы. Дело постоянно расширяется, внедряются новые идеи. На сегодняшний день Ирина запустила пробную партию гипоаллергенной косметики под собственным брендом. Однако нет опыта в товарном бизнесе.

"Я понимаю, что для каждого бизнеса очень важен старт. Но как правильно стартовать? Это может быть как суперфеерически, так и суперпровально. В последнее время я использую очень много возможностей узнать, что делать. У меня много шагов, что необходимо сделать. Но нет системы", – поделилась Ирина Бурдова.

Кроме практических бизнес-шагов и понимания, кому в первую очередь продавать новую продукцию, эксперты посоветовали Ирине в том числе обратиться к широкой аудитории и внедрять культуру правильного ухода за собой.

"Предоставлять экспертные советы уже можно. Даже до того, как косметика сойдет с конвейера. Это могут быть чат-подборы, онлайн-консультации, бесплатный анализ состояния кожи и т. д. Это своего рода работа с подогревом аудитории. И самое главное – демонстрируйте реальные результаты до – после", – отметила Елена Цинтила.

В результате вышла полноценная двухчасовая сессия, после которой каждый предприниматель получил дорожную карту для дальнейшего развития собственного дела. Через месяц эксперты снова свяжутся с Оксаной и Ириной, чтобы выяснить, что удалось реализовать на практике, а с чем возникли трудности. Следующий мастермайнд состоится в январе будущего года. Подать свой кейс на рассмотрение можно по ссылке.

Проект не коммерческий и реализуется благодаря поддержке медиапартнеров: "Мы Украина+", Obozrevatel, Delo, "Информатор", Tavr Media, а также бизнес-партнеру компании "Арион".