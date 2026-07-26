В Киеве простились с полковником УДО Валентиной Савицкой, погибшей на выставке дронов. Видео

В Киеве 26 июля простились с полковником Управления государственной охраны Украины Валентиной Савицкой. Женщина погибла 24 июля в результате российского ракетного удара по Киевской области. 32-летняя Валентина занимала должность заместителя начальника Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций УГО.

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Как сообщают СМИ, прощание с Валентиной Савицкой состоялось в Михайловском Златоверхом соборе. В Управлении государственной охраны она отвечала за международное сотрудничество и стратегические коммуникации.

Воспоминаниями об убитой россиянами женщине поделились её знакомые. В своем посте в Facebook Игорь Розкладай назвал Валентину человеком, который объединял вокруг себя других. По его словам, она была искренней, светлой, умной, профессиональной и настоящей патриоткой.

"Подумал, что Валя точно не хотела бы, чтобы мы собрались именно по такому поводу. Но точно хотела бы, чтобы мы собрались и продолжали собираться, помнили о духе единства. Помнили, что наш враг — не только баллистика, но отчасти и мы сами, когда вместо того, чтобы держать строй, начинаем ссориться и враждовать. Лучшее, что мы можем сделать, — помнить о цене, которую мы платим", — написал он.

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Юлия Броско тоже поделилась воспоминаниями о Валентине Савицкой. Женщина вспомнила, что после знакомства с Валентиной почувствовала, будто рядом появился человек, который всегда был "на её стороне".

"Когда мы познакомились с Валей на учебе, я как будто почувствовала, что стало больше "на моей стороне"... Третий день читаю воспоминания в сети о Вале, и понимаю, что это чувство причастности поддерживало столько разных людей. Мне кажется, что любовь Вали к людям, к жизни, к родине, к самым близким была чем-то исключительным", – написала она.

"Валю убила российская ракета. Мир потерял много любви", – добавила Броско, выразив соболезнования семье погибшей.

Напомним, 24 июля Валентина Савицкая погибла во время российского ракетного обстрела Киевской области.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в пятницу, 24 июля, страна-террорист Россия нанесла ракетный удар по Киевской области. В результате обстрела, к сожалению, погибли 10 человек и около 100 получили ранения. По предварительной информации, удар был нанесен по территории частного полигона, где проходили мероприятия. В настоящее время эта информация тщательно проверяется

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