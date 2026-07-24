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В ходе российского ракетного обстрела Киевской области погибла руководительница отдела международных коммуникаций УДО. Фото

Андрей Колотовкин
Происшествия
2 минуты
4,9 т.
Валентина Савицкая
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Руководительница центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая погибла 24 июля во время российского ракетного обстрела Киевской области. О её смерти сообщили после атаки, унесшей жизнь сотрудницы УГО.

О гибели Валентины Савицкой написал в Facebook её муж Игорь Соловей, руководитель Центра стратегических коммуникаций. Он сообщил, что о месте и времени прощания сообщит позже, а также обратился ко всем, кто знал его жену, с просьбой почтить её память.

"В моей семье страшное горе: нелюди убили мою любимую девушку и заботливую жену, любящую маму и дочь Валентину Савицкую (Линевич). О месте и времени прощания напишу позже. Помяните мою любимую, она была невероятным, самым лучшим человеком в мире...", – написал Соловей.

Валентина Савицкая погибла во время ракетного обстрела

Валентина Савицкая возглавляла центр международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины. Она работала в сфере международных коммуникаций и взаимодействия, представляя ведомство в этом направлении.

После сообщения о её гибели коллеги и знакомые начали выражать соболезнования семье. Информацию о дате, времени и месте прощания муж пообещал обнародовать отдельно.

Память в словах

В Facebook друзья, коллеги и знакомые Валентины Савицкой публикуют слова соболезнования, делятся воспоминаниями о ней и выражают поддержку её семье. Ниже — часть этих постов.

В ходе российского ракетного обстрела Киевской области погибла руководительница отдела международных коммуникаций УДО. Фото
В ходе российского ракетного обстрела Киевской области погибла руководительница отдела международных коммуникаций УДО. Фото
В ходе российского ракетного обстрела Киевской области погибла руководительница отдела международных коммуникаций УДО. Фото
В ходе российского ракетного обстрела Киевской области погибла руководительница отдела международных коммуникаций УДО. Фото

Валентина Савицкая погибла во время российского ракетного обстрела Киевской области, который произошел 24 июля.

Редакция OBOZ.UA выражает искренние соболезнования нашему коллеге Игорю Соловью, родным, друзьям и коллегам Валентины Савицкой.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что в пятницу, 24 июля, страна-террорист Россия нанесла ракетный удар по Киевской области. В результате обстрела, к сожалению, погибли 10 человек и около 100 получили ранения. По предварительной информации, удар был нанесен по территории частного полигона, где проходили мероприятия. В настоящее время эта информация тщательно проверяется

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