В ходе российского ракетного обстрела Киевской области погибла руководительница отдела международных коммуникаций УДО. Фото

Руководительница центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая погибла 24 июля во время российского ракетного обстрела Киевской области. О её смерти сообщили после атаки, унесшей жизнь сотрудницы УГО.

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О гибели Валентины Савицкой написал в Facebook её муж Игорь Соловей, руководитель Центра стратегических коммуникаций. Он сообщил, что о месте и времени прощания сообщит позже, а также обратился ко всем, кто знал его жену, с просьбой почтить её память.

"В моей семье страшное горе: нелюди убили мою любимую девушку и заботливую жену, любящую маму и дочь Валентину Савицкую (Линевич). О месте и времени прощания напишу позже. Помяните мою любимую, она была невероятным, самым лучшим человеком в мире...", – написал Соловей.

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Валентина Савицкая возглавляла центр международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины. Она работала в сфере международных коммуникаций и взаимодействия, представляя ведомство в этом направлении.

После сообщения о её гибели коллеги и знакомые начали выражать соболезнования семье. Информацию о дате, времени и месте прощания муж пообещал обнародовать отдельно.

Память в словах

В Facebook друзья, коллеги и знакомые Валентины Савицкой публикуют слова соболезнования, делятся воспоминаниями о ней и выражают поддержку её семье. Ниже — часть этих постов.

Валентина Савицкая погибла во время российского ракетного обстрела Киевской области, который произошел 24 июля.

Редакция OBOZ.UA выражает искренние соболезнования нашему коллеге Игорю Соловью, родным, друзьям и коллегам Валентины Савицкой.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что в пятницу, 24 июля, страна-террорист Россия нанесла ракетный удар по Киевской области. В результате обстрела, к сожалению, погибли 10 человек и около 100 получили ранения. По предварительной информации, удар был нанесен по территории частного полигона, где проходили мероприятия. В настоящее время эта информация тщательно проверяется

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