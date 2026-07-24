В Киеве прошло мероприятие, посвященное 36-й годовщине поднятия флага Украины в столице: Кличко опубликовал фото

В пятницу, 24 июля, в честь 36-й годовщины поднятия флага Украины в столице у здания мэрии состоялась церемония чествования национального флага. На мероприятии, в частности, присутствовали депутаты Киевсовета первого созыва и председатели молодежных советов со всех уголков страны, которые съехались на Форум молодежных советов Украины.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Впервые сине-желтый флаг развелся над Киевом 24 июля 1990 года. Особенно символично, что это произошло у здания Киевского городского совета, за 13 месяцев до официального провозглашения независимости Украины. Это был акт патриотизма и смелости депутатов Киевсовета первого созыва", – отметил Кличко.

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Он отметил, что в тот день киевляне выходили на Крещатик, рискуя свободой и безопасностью, а их "стремление жить в независимом государстве оказалось сильнее страха перед тоталитарной системой".

"Сине-желтое знамя, освященное в Святой Софии, стало символом непокорности Украины, её стремления к свободе и демократии. С тех пор Крещатик не раз становился местом, где творилась история современной Украины. Так было во время Оранжевой революции и Революции достоинства", – напомнил глава столицы.

Мэр отметил, что история доказывает: "независимость нужно защищать каждый день".

"Сегодня эта борьба продолжается на фронте, в кровопролитной битве с российским агрессором. Сине-желтый флаг сегодня развевается над украинскими городами, ведет в бой наших героических защитников и защитниц. И является символом стойкости, отваги и свободы для всего цивилизованного мира", – подчеркнул Кличко.