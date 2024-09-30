В Киеве прошел Второй форум ветеранов: Кличко рассказал, как город будет помогать военным после фронта

В канун Дня Защитников и Защитниц Украины в столице состоялся Второй Киевский Форум ветеранов. Говорили, в частности, о помощи, которую община столицы оказывает бойцам на фронте и о поддержке, реабилитации, интеграции военных в мирную жизнь. Также наградил медалями "Честь. Слава. Государство" киевлян-защитников Украины и членов семей погибших воинов.

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О мероприятии мэра Киева Виталий Кличко рассказал в своем Telegram.

"Киев расширяет программы по помощи вернувшихся с фронта ветеранам. Создаем систему, благодаря которой они получают много возможностей для реабилитации, психологической поддержки, адаптации к гражданской жизни, трудоустройства", – написал глава столицы.

Город выделяет средства на эффективное предоставление реабилитационных услуг для ветеранов. Так, в течение только 2023 реабилитацию в Медицинском центре реабилитации и паллиативной помощи города прошли 2400 военных. Сегодня в центре продолжаются ремонтные работы на нескольких этажах, чтобы увеличить его пропускную способность.

Город также вовлекает в помощь иностранных партнеров. В частности, в берлинской клинике Seeger более 40 украинских защитников в этом году получили современные протезы и прошли курс реабилитации.

"Также в рамках программы там учились в мастерских киевские техники-протезисты. Уже этой осенью они будут работать в Берлинско-Киевском центре протезирования", который мы откроем в столице Украины на базе одной из коммунальных больниц. О помощи в создании такого центра мы договорились с мэром Берлина - городом побратима Киева, и немецкими меценатами", – отметил Кличко.

Выделяет средства город и на социальные выплаты защитникам, на приобретение квартир участникам боевых действий, семьям погибших Героев. Столица тоже помогает и бойцам на фронте.

"Только в этом году столица выделила защитникам из городского бюджета уже 8,6 млрд грн. С начала года от общины Киева передали на фронт более 8 000 БпЛА разных типов. Передаем системы РЭБ, автомобили и другое необходимое снаряжение. Только в сентябре на передовую к бойцам отправились около 1700 дронов Mavic разных типов.