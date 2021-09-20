В Киеве прошел первый биеннале поэзии 'Крила Маю'. Фото

16 сентября на Софиевской площади в Киеве состоялся Благотворительный вечер поэзии "Крила Маю" – проект, рожденный людьми, призывающими стать частью формирования культуры.

Организаторами вечера стали бизнесмены и меценаты Олег Рыжов и Кирилл Воронин – мужчины на своем опыте, призывающие к эмпатии, любви и сопереживанию, утверждающие, что нежность в мужских сердцах становиться сильнейшим инструментом к достижению общих культурно-просветительских целей и объединению ради них.

"Я снимаю документальные фильмы о настоящих мужчинах. О созидателях, но не идеальных, образцовых – и потому скучноватых и подозрительно положительных, а о живых, эмоциональных, стильно блефующих и грешащих, и иногда позволяющих себе плакать. О настоящих героях нашей парадоксальной современности. Мне по душе двойственность переживания, когда одна и та же персона вызывает у человека два противоположных чувства одновременно. О таких людях и любимые стихи. Самые красивые стихи о любви, по-моему, написаны Пушкиным", – рассказал Олег Рыжов.

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По его словам, самые блистательные из них – об обреченной любви.

"Я прочел тайное послание любви поэта, написанное в 1825 году жене графа Воронцова – от первого лица, точнее, от любящего сердца, – о пережитых чувствах и о том, как они изменили его взгляды на жизнь. О том, беспечность привела к потере взаимной любви. О ранящей нежности. О том, что нас, мужчин, заставляет жить и творить. О безусловной любви. О любви безо всяких условий, не отягощенной необходимостью скучать и чувствовать себя дурно…", – поделился Рыжов.

"Сегодняшний вечер поэзии – очень важное для меня событие, ведь именно в этот период я испытываю чувство влюбленности, которое окрыляет и вдохновляет на создание подобных проектов. Восторг и влюбленность – это те чувства, которые стали прародителями "Крила Маю". Изначально мы задумались о маленьком литературном чтении, но в процессе подготовки к нам присоединились много общественных деятелей, писателей и поэтов. Благодарю вас за этот замечательный вечер. Уверен, что нашей благородной цели мы достигнем, а этот вечер поэзии станет только началом", – добавил Кирилл Воронин.

Мероприятие прошло в формате литературных чтений. Свои любимые, в том числе и авторские, произведения из украинской классики и современной литературы со сцены прочли: украинский поэт и драматург Юрий Рыбчинский, бизнесмен и кинорежиссёр Олег Рыжов, автор и писатель Евгений Москаленко, телеведущая, актриса, сценарист, продюсер и режиссер Дарья Трегубова, общественный деятель Ярослава Гресь, поэт Иван Якимов, украинский актер и хип-хоп музыкант Александр Ярмак, общественный деятель Кирилл Воронин, общественный деятель, советник министра МВД Антон Геращенко, журналист и писатель Дмитрий Гордон, предприниматель и общественный деятель Яна Столар, телеведущий и автор песен Коля Серга, украинский писатель и блогер Гарик Корогодский, продюсер и певица Наталья Могилевская.

За первый час вечера на счёт Благотворительного фонда "Душа" поступили 62 тыс. грн, которые, как и все сборы, будут переданы для создания специальной образовательной стипендии, адресованной юным талантам из разных уголков Украины.