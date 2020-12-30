В Киеве произошло ЧП с Бориспольским экспрессом

В среду, 30 декабря, в 11:25 на станции "Дарница" во время движения поезда №828 Киев- аэропорт "Борисполь" сошли первая и вторая колесные пары состава.

Как сообщает пресс-служба "Укрзалізниці", инцидент расследуется, причины будут установлены в кратчайшие сроки.

В результате ЧП никто не пострадал. Комиссия уже работает на месте.

Старт работы экспресса состоялся в 2018 году. Строительные работы удалось выполнить в очень сжатые сроки.

Стоимость проекта составила 480 млн гривен. Ожидается, что он окупится чуть более чем за десять лет. Изначально чиновники говорили, что билет будет стоить около 120 гривен, но в результате цену удалось снизить на 40 гривен.

Как писал OBOZREVATEL, в 2019 году, в декабре, рельсобус до Борисполя ломался четыре раза. Пассажиры часами стояли на Дарницком вокзале в ожидании следующего рейса.