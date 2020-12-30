У Києві сталася НП з Бориспільським експресом

У середу, 30 грудня, об 11:25 на станції "Дарниця" під час руху поїзда №828 Київ-аеропорт "Бориспіль" зійшли перша і друга колісні пари складу.

Як повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", інцидент розслідується, причини будуть встановлені в найкоротші терміни.

Внаслідок НП ніхто не постраждав. Комісія вже працює на місці.

Старт роботи експреса відбувся 2018 року. Будівельні роботи вдалося виконати в дуже стислі терміни.

Вартість проєкту склала 480 млн гривень. Очікується, що він окупиться трохи більше ніж за десять років. Спочатку чиновники говорили, що квиток буде коштувати близько 120 гривень, але в результаті ціну вдалося знизити на 40 гривень.

Як писав OBOZREVATEL, у 2019 році в грудні потяг до Борисполя ламався чотири рази. Пасажири годинами стояли на Дарницькому вокзалі в очікуванні наступного рейсу.